Olimpiyat şöleni başladı

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları, dün Çin Ulusal Spor Stadyumu'nda (Kuş Yuvası) düzenlenen açılış töreni ile resmen başladı. 20 Şubat'a kadar sürecek olan organizasyonda yaklaşık 90 ülke ve bölgeden gelen 3 bin sporcu, 7 ana kategori ve 15 alt dala bağlı 109 küçük dalda yarışacak. Kış Olimpiyat Oyunları, yarışılacak dal ve altın madalya sayısı açısından rekor kıracak.

Çin, 176 sporcu ile oyunlara en çok sporcu gönderen ülke oldu. Pekin'deki organizasyona Türkiye'de 7 sporcu ile katılıyor. Alp disiplininde Özlem Çarıkcıoğlu ve Berkin Usta, Kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, Kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ve Yusuf Emre Fırat, Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ay-yıldızlı ekibimiz adına yarışacaklar.

ARDA İPCİOĞLU SAHNE ALIYOR

Türkiye Kayak Federasyonu Kayakla Atlama milli sporcumuz Fatih Arda İpcioğlu 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda sahne alıyor. Bu sezon Dünya Kupaları'nda fırtına gibi esen ve 9 kez finale kalarak tarih yazan Milli sporcu İpçioğlu Pekin'de bugün TSİ 09.20'de ilk atlayışını gerçekleştirecek. İpcioğlu, "Finale adımı yazdırmak tek düşüncem" diye konuştu.