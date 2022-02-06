Akhisarspor yine kayıp

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve düşme potasına yaklaşan Akhisarspor evinde önemli rakiplerinden Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 mağlup oldu. Konuk Tarsus İdman Yurdu 9'uncu dakikada Uğur'un golüyle öne geçti: 0-1. Tarsus ekibi 26'da Batuhan'ın golüyle farkı ikiye çıkararak rahatladı. Mücadelenin 38'inci dakikasında Akhisarspor penaltı kazandı ve atışı kullanan Cihat farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Akhisarspor sahadan puansız ayrıldı, taraftarlarını yine üzdü.

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