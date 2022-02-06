Balıkesirspor nihayet güldü

Spor Toto 1 . Lig’de son sırada yer alan kırmızı-beyazlılar Tuzlaspor ’u deplasmanda Sedat ve Foxi’nin attığı gollerle mağlup etti, 15 maç sonra kazanıp kurtuluş için ümitlendi

Spor Toto 1. Lig'de 15 maçtır kazanamayan ve son sıraya demir atan Balıkesirspor, İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-0 mağlup etti. 23. hafta mücadelesinde maça hızlı başlayan Bal-Kes, 12. dakikada golü buldu. Bu dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde kafayı vuran Sedat Dursun, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 17. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında topla rakip sahaya giren Foxi Kethevoama, kaleci Mikulic'in önde olduğunu görerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi, fark ikiye çıktı: 0-2. 22. dakikada Ezeh rakiplerini birer birer geçerek ceza sahası içine girdi. Ezeh'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Sedat'ın şutunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı Sedat çizginden çıkardı. 63. dakikada sağ taraftan gelişen Tuzlaspor atağında yerden yapılan ortaya ceza yayı üzerinden Aykut'un şutunda kaleci Atilla topu kornere çeldi. 90. dakikada İbrahim Halil'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top kaleci Mikulic'te kaldı, maç 2-0 sona erdi.