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Haberler Spor Buldozer Arkas

Buldozer Arkas

6.2.2022

Buldozer Arkas
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Arkasspor, sahasında Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek üst üste 6. galiyetini aldı: 3-2. Lacivert- beyazlılar maçın ilk setini rakibiyle başa baş mücadele etmesine karşın 25-19 kaybetti. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın ikinci bölümünde 16-11 geriye düşen Arkas müthiş bir geri dönüşle seti 27-25 kazanarak skora denge getirdi: 1-1. Oyuna ağırlığını koyan İzmir ekibi üçüncü seti de 25-20 kazanarak 2-1 öne geçti. Arkas dördüncü seti üstünlüğünü koruyamayarak 25-19 yenik kapattı: 2-2. Arkas, rakibine üstünlük kurduğu tie-break seti 15-11, maçı da 3-2 kazanmayı başardı.