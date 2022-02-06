KSK tam gaz

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes galibiyeti sonrası korona virüs vakaları sebebiyle Frutti E*tra Bursaspor maçına çıkamayan Pınar Karşıyaka, dün evinde Gaziantep Basketbol'u 84-76 mağlup etti ve yoluna emin adımlarla devam etti. Karşılaşmaya iyi başlayan ve aradaki farkı 10 sayıya (19-9) kadar çıkaran Pınar Karşıyaka, son 2 dakikasına 22-16 önde girdiği periyodu 30-23 üstün tamamladı. Ev sahibi ekip ikinci bölümde de 18 sayılık farka (43- 25) ulaştığı periyodu 43-33 galip bitirdi.

FARK 1 SAYIYA KADAR İNDİ

Üçüncü periyoda 9-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 22. dakikada aradaki farkı 1 sayıya kadar indirdi: 42-43. Ancak Can'ın etkili oyunuyla aradaki farkı tekrar açan KSK, periyodu 66-50 önde tamamladı. Son periyodun başında aradaki farkı 21 sayıya yükselten (71-50) Pınar Karşıyaka müsabakadan 84-76 galip ayrıldı. Bu arada Gaziantep Basketbol Başantrenörü Tutku Açık, vertigo nedeniyle takımın başında sahaya çıkamadı.

BORNOVA KSK TED ANKARA ÖNÜNDETED

Türkiye Basketbol Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Bornova Belediyesi Karşıyaka, bugün TED Ankara Kolejlileri konuk edecek. Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynana- oynanacak olan kritik mücadele saat 14.00'te başlayacak. Kritik maç cak öncesi Bornova ekibi, 27 puanla 7. sırada yer alırken, Başkent temsilcisi ise 23 puanla 10. basamakta bulunuyor.