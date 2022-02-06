Pekin’de iyi başlangıç

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'nda heyecan başladı. Türkiye'yi temsil eden sporculardan Fatih Arda İpçioğlu, erkekler kayakla atlama normal tepe elemelerini geçti. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların ilk gününde yarışan Fatih Arda, 74,5 metrelik atlayışıyla 52,8 puan topladı ve 46. sırayı aldı. Arda, olimpiyatlarda kayakla atlama branşında elemeleri geçen ilk Türk oldu.

Arda'nın ilk tur atlayışları bugün 14.00'te yapılacak. Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar buz pateninde Türkiye'yi temsil eden ilk sporcu olan Furkan Akar ise büyük başarı yakaladı. Akar, 1.25.462'lik derecesiyle ikinci sırayı elde ederek, elemeleri geçti ve çeyrek finale yükseldi. 19 yaşındaki genç sporcunun yer alacağı çeyrek final yarışları yarın gerçekleştirilecek. Türkiye'yi kayakta Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat, sürat pateninde de Furkan Akar temsil ediyor.