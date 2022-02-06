Somaspor’dan Ergene baskını

Manisa ekibi, Tekirdağ temsilcisini 2-1 yendi, serisini 5 maça çıkardı
6.2.2022
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanarak Play-Off hedefine koşan Somaspor, Ergene Velimeşe deplasmanında 2-1'lik zafere imza attı, yükselişini sürdürdü. 16. dakikada kazanılan penaltıyı Melih ağlara gönderdi: 0-1. İlk yarı bu skorla kapanırken, Somaspor, 77. dakikada Mücahit'le farkı ikiye çıkardı: 0-2. 90+1. dakikada Emre Can, Ergene Velimeşe'yi umutlandırdı: 1-2. 90+5'te kaleci Kurtuluş kırmızı kart gördü, ev sahibi ekip 10 kişi kaldı, Somaspor 2-1 kazanıp, zirveye göz dikti.