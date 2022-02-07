Amatörler tekme tokat

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı. Karaçulha Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele etti. Müsabakayı, Yeşilüzümlüspor 1-0 kazandı. Bu skorla Muğla Süper Amatör Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Yeşilüzümlüspor futbolcuları sahada sevindiği sırada birkaç Karaçulhasporlu taraftar sahaya girdi.

JANDARMA MÜDAHELE ETTİ

Bu sırada iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olayları taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan arbedede yaralanan bazı futbolculara da sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öte yandan sahaya giren taraftarlar, jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı, gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN