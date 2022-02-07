  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Amatörler tekme tokat

Amatörler tekme tokat

Fethiye’deki Karaçulha-Yeşilüzümlü arasındaki 1. Amatör Küme maçının bitiş düdüğünün ardından taraftarlar ve futbolcular arasında kavga çıktı

7.2.2022

Amatörler tekme tokat

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1. Amatör Küme C Grubu'nda mücadele eden Karaçulhaspor ile Yeşilüzümlüspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından taraftar ve futbolcular arasında kavga çıktı. Karaçulha Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada iki takım kıyasıya mücadele etti. Müsabakayı, Yeşilüzümlüspor 1-0 kazandı. Bu skorla Muğla Süper Amatör Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Yeşilüzümlüspor futbolcuları sahada sevindiği sırada birkaç Karaçulhasporlu taraftar sahaya girdi.

JANDARMA MÜDAHELE ETTİ
Bu sırada iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Jandarma ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olayları taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan arbedede yaralanan bazı futbolculara da sağlık ekiplerince müdahale edildi. Öte yandan sahaya giren taraftarlar, jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı, gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN