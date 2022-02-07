Aşigo şükretti

2. Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında 5 puan kaybeden Uşakspor, 24. hafta mücadelesinde konuk ettiği kümede kalma mücadelesi veren Karatay Termal 1922 Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. 24. dakikada sol kanattan gelişen Uşak atağında Serhat'ın ortasında ceza sahası içinde Yasin kafayı vurdu, kaleci Ahmet Sabri kornere tokatladı. 37'de Enes Olgun orta sahadan kaptığı topla rakiplerini geçti pasında topla buluşan Yasin ceza yayı üzerinden sert vurdu top direğin dibinden auta çıktı. İlk yarı golsüz kapandı.

YASİN OZAN KURTARDI

54. dakikada Hacı Ömer ceza sahasına girmeden vurdu, kaleci Umut kornere tokatladı. 72. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde son dokunan Hacı Ömer oldu: 0-1. 84'te sol kanattan Noyan'ın ortasında ceza sahası içinde Yasin topla buluştu defansın müdahalesine rağmen güzel vurdu: 1-1. Aşigo, evinde 2 puan daha kaybetti. Bu sonuçla Uşakspor 26 puana ulaştı, 1922 Konyaspor'un puanı ise 20'ye çıktı.

■ SERVET SARUN