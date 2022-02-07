Bal-Kes hayata döndü

SPOR Toto 1. Lig'de İstanbul deplasmanında Tuzlaspor'u 2-0 yenerek 15 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Balıkesirspor, hayata döndü. 138 gün sonra 3 puanı hanesine yazdıran Bal-Kes, kalan 15 haftada kurtuluş savaşı verecek.

'KULÜPTE SAĞLIKLI BİR YAPI ŞART'

TEKNİK direktör Giray Burak, "Ümit ediyorum bu galibiyet bir silkiniş olur. Eğer önümüzdeki maçlarda ligde kalmak için yeterli puanları alabilirsek belki hikaye yazabiliriz" dedi. Teknik direktör Giray Burak, "Galibiyetten daha önemli şeyler var. Biz bazı değerlerin peşinde koşuyoruz. Kulübün daha sağlıklı yapıya ulaşabilmesi için borcunun düzenlenmesi bizim önceliğimiz. Çünkü, zaten borcumuz var. Belki bunun parası bulunup iki türlü borçlanma olabilir, hem alacağınız oyuncuya hem elinizdeki oyuncuya ama biz bunu kabul etmedik. Kendi oyuncularımızı değerli kılarak, onlara önem vererek devam etmek istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi oynadılar, iyi konsantre oldular. Aynı kararlılıkla, ciddiyetle devam. İnşallah kazanabildiğimiz maçları kazanacağız. 8 puandaydık, şimdi çift haneli olduk" dedi.