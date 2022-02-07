Bodrum doludizgin

2. Lig Kırmızı Grup'ta Bodrumspor, Ege derbisinde Turgutluspor'u 2-0 yenip çıkışını sürdürdü. 3. dakikada sağ kanattan Yekta'nın ortasında Ahmet'in sektirdiği topa Berk İsmail yakın mesafeden vurdu, kaleci Fatih topu güçlükle çeldi. 5'te Turgutlu'da sağ kanattan Mutlu geldi. Mutlu'nun pasını arka direğe koşu yapan Nuri topu kontrol edemedi ve top kaleci Ali'de kaldı. 13'te sağdan Üzeyir'in ortasında ceza alanında boş kalan Berk İsmail'in altıpasın içinden yaptığı vuruş auta gitti. 17'de Bodrum yine tehlikeli geldi. Bu dakikada ceza alanı içinde Yekta'nın pasında topla buluşan Berk İsmail'in vuruşu üst direkte patladı.

HER İKİ YARIDA BİRER GOL

34. dakikada sağ kanattan gelen ortada Berk İsmail'in kafa vuruşu kaleci Fatih çıkardı. Boşta kalan topa Turgutluspor savunması müdahale edemedi ve Bahadır topu ağlara yolladı: 0-1. İlk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğüyle kapandı. 47'de sol kanattan Bahadır'ın ortasında Süleyman Güneş'in vuruşunu kaleci Fatih güçlükle kornere çeldi. 70'te sağ kanattan Üzeyir'in ortasında Yiğit'in müdahale etmediği topa Erdem harika vurdu ve top ağlara gitti: 0-2. Bodrumspor, bu galibiyetle üst üste 4. galibiyetini aldı, Kasaba ise galibiyet hasretini 6 maça çıkarttı ve 23 puanda kalarak düşme hattına bir adım daha yaklaştı.



KASABA'DA DEĞİŞİM

TURGUTLUSPOR'DA teknik patron Nazım Gülay, 5-1'lik Çorum FK hezimeti sonrası kadroda değişime gitti. Kaleci Ozan Can Oruç yedek kulübesine çekildi, eldivenleri Fatih Demirlek giydi. Sakat olan Ali Kuçik oynamadı, Hamit Kulya yedek başladı, Sinan Büyüksakarya kadroya alınmadı. Kasaba'da, Nuri Emre Akşit, Yiğit Gök ve Alper Ademoğlu ilk 11'de başladı. Daha öncesi sezonlarda Turgutluspor forması giyen Süleyman Özdamar, Bodrum formasıyla eski takımına rakip oldu.



BAHADIR FARKI

ÜST üste 5. zaferini alan Bodrumspor'da, teknik patron İsmet Taşdemir geçen haftaki kadroyu bozmadı. Yeşil-beyazlılarda, 1-0'lık Sakaryaspor zaferinin mimarı Bahadır Erol, Kasaba'yı da yıkan isim oldu.