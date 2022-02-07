Fethiye Belediye galibiyeti hatırladı

TBL'DE son 6 maçını kaybeden Fethiye Belediyepor, 18. haftada Bursa'da Finalspor'u 81-76'lık skorla mağlup etti, kendine geldi. Maça kötü başlayan ve ilk periyodu 18-9 geride geçen lacivertbeyazlılar, ikinci çeyrekte toparlandı, farkı 4 sayıya indirdi: 38-34. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele alan Fethiye, son çeyreğe 58-54 üstün girdi. Salondan 81-76 galip ayrılan Fethiye Belediyespor'da, Ogün 24 sayıyla yıldızlaşırken, yeni transfer Dieon Mitchell 18, Jackson 14, Murat 11 sayıyla skora katkı yaptı.