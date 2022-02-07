Kızılcabölükspor Kalecik’e teslim

3. Lig 2. Grup'ta 3 kırmızı, 13 sarı kartın çıktığı maçta Kızılcabölükspor, Başkent deplasmanında Kalecik FK'ya son dakika golüyle 3-2 mağlup oldu. 12. dakikada Alperen ve 24. dakikada Eren'in golleriyle 2-0 geriye düşen Mekik, 40'ta Mehmet Kaan ile farkı bire indirdi: 2-1. Devre bu skorla kapanırken, 53'te Mehmet Akif skora denge getirdi: 2-2. 61'de Ali Eren, 88'de Alperen konuk takımı 9 kişi bıraktı. Kızılcabölük'te de 88'de Anıl kızardı. 90+2. dakikada serbest atıştan gelen topa Osman dokundu, Kızılcabölük yıkıldı: 3-2. Mekik, 11 maç sonra mağlup oldu.