Manisa’da ses getirecek anlaşma

Son olarak Vitaliy Buts ile Türkiye Turu'nda Dağların Kralı mayosunu kazanan Sakarya BB Pro Cycling yeni sponsorları Carraro ve Shimano ile güçleniyor. Sakarya takımı, ülkemizin en büyük bisiklet üreticisi Accell Group'un Carraro markasıyla, sektörün dünyadaki en büyük komponent üreticisi Shimano ile 3 yıllık sponsor anlaşmasına imza atacak.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Manisa OSB içindeki Accell Bisiklet fabrikasında bugün 11.30'da düzenlenecek imza törenine Yunusemre İlçesi Kaymakamı Atilla Kantay, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Accell Bisiklet Genel Müdürü Anıl Şakrak, Shimano Türkiye Genel Müdürü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Bisiklet Federasyonu Yön.Krl. üyesi Dr. Kenan Güler, Accell Bisiklet Genel Müdür Yardımcısı Selim Ataz'ın yanı sıra, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Cevat Ekşi, Sakarya BB Pro Cycling Team Menajeri Aziz Sırnaç ve Sakarya BB Pro Cycling Team sporcuları da katılacak.