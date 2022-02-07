Petkimspor kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Türk Telekom'a 75-70 yenildi. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybederek düşme hattında yer alan İzmir ekibi, Ankara temsilcisine de yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Petkimspor, ilk periyotta Armard'ın etkili oyunu ile bu periyodu 20-19 önde geçti. İkinci periyotta çok çekişmeli geçerken, İzmir ekibi Clemmons'ın sayısına Ramirez ile karşılık verse de devreye bir sayı farkla 41-40 yenik girdi. Üçüncü periyotta, Armand ile sayı üretmeye çalışan Pekim, Clemmons'u durduramayınca bu periyotu da 56-51 yenik geçti. Son periyotta da bekleneni veremeyen Petkim maçı 75-70 kaybetti.