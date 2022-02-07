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Haberler Spor Petkimspor kayıp

Petkimspor kayıp

İzmir ekibi deplasmanda Türk Telekom’a da yenilerek kötü gidişatına engel olamadı

7.2.2022

Petkimspor kayıp

ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Aliağa Petkimspor, deplasmanda Türk Telekom'a 75-70 yenildi. Ligde oynadığı son 3 maçını kaybederek düşme hattında yer alan İzmir ekibi, Ankara temsilcisine de yenilerek kötü gidişatını sürdürdü. Petkimspor, ilk periyotta Armard'ın etkili oyunu ile bu periyodu 20-19 önde geçti. İkinci periyotta çok çekişmeli geçerken, İzmir ekibi Clemmons'ın sayısına Ramirez ile karşılık verse de devreye bir sayı farkla 41-40 yenik girdi. Üçüncü periyotta, Armand ile sayı üretmeye çalışan Pekim, Clemmons'u durduramayınca bu periyotu da 56-51 yenik geçti. Son periyotta da bekleneni veremeyen Petkim maçı 75-70 kaybetti.