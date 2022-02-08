KAF-KAF’a sert rakip

Pınar Karşıyaka Bitci Türkiye Kupası çeyrek finalde Anadolu Efes ile eşleşti. İzmir ekibi tek maç üzerinden oynanacak maçta rakibiyle 16 Şubat'ta dışarıda karşılaşacak
8.2.2022
ABONE OL
Basketbolda Türkiye Kupası'nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Pınar Karşıyaka, 16 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacak. 15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. 18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek. Diğer eşleşmeler şöyle: Gaziantep Basketbol-G.Saray, Tofaş-F,Bahçe, Bahçeşehir- Darüşşafaka.