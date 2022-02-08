KAF-KAF’a sert rakip

Basketbolda Türkiye Kupası'nın kura çekimi İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapıldı. Pınar Karşıyaka, 16 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da deplasmanda Anadolu Efes ile oynayacak. 15-16 Şubat 2022 tarihleri arasında tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından yarı finale kalan ekipler, Dörtlü Final organizasyonu için Bursa'da bir araya gelecek. 18-20 Şubat 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda lig sıralamasında lider olan ekibin çeyrek final eşleşme galibi ile lig dördüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi; lig ikincisinin çeyrek final eşleşme galibi ile lig üçüncüsünün çeyrek final eşleşme galibi karşı karşıya gelecek. Diğer eşleşmeler şöyle: Gaziantep Basketbol-G.Saray, Tofaş-F,Bahçe, Bahçeşehir- Darüşşafaka.

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