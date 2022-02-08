Kupada heyecan sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Fenerbahçe, Kayseri'yi konuk ederken, Karagümrük-Konya ve Kasımpaşa-G.Antep maçları oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu heyecanı bugün üç maçla start alacak. Ligde umduğunu bulamayan Fenerbahçe, bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Kupaya 5. turdan katılan Fenerbahçe, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor karşısında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarılacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Günün diğer karşılaşmasında Kasımpaşa, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 14.30'da başlayacak. Diğer müsabakada ise VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma, saat 17.30'da başlayacak.

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