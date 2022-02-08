Kuşadasıspor’da Kılıç depremi

TFF Üçüncü Lig İkinci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, teknik direktör Erman Kılıç ile yollarını ayırdı. Kulübe verdiği emek için Kılıç'a teşekkür ettiklerini belirten başkan Alim Emiroğlu, "Yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Hafta sonu Bitexen Düzcespor ile evimizde oynayacağımız karşılaşmaya kadar takımı emanet edeceğimiz ismi belirleyeceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun" diye konuştu. Kuşadasıspor, 38 yaşındaki Erman Kılıç'la çıktığı 9 maçta sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrıldı.

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