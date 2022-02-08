  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Kuşadasıspor’da Kılıç depremi

Kuşadasıspor’da Kılıç depremi

8.2.2022

Kuşadasıspor’da Kılıç depremi
TFF Üçüncü Lig İkinci Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da yönetim, teknik direktör Erman Kılıç ile yollarını ayırdı. Kulübe verdiği emek için Kılıç'a teşekkür ettiklerini belirten başkan Alim Emiroğlu, "Yeni teknik direktör arayışlarımız sürüyor. Hafta sonu Bitexen Düzcespor ile evimizde oynayacağımız karşılaşmaya kadar takımı emanet edeceğimiz ismi belirleyeceğiz. Taraftarımızın içi rahat olsun" diye konuştu. Kuşadasıspor, 38 yaşındaki Erman Kılıç'la çıktığı 9 maçta sahadan 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrıldı.