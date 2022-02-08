Manisa Futbol’da moraller bozuldu

SPOR Toto 1. Lig'de deplasmanda zirve adaylarından Erzurumspor'a 1-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü'nde 2 maçlık galibiyet serisi son bulurken, moraller bozuldu. Aldığı iyi sonuçların ardından gözünü Play-Off potasına çeviren siyahbeyazlılar Erzurum'dan puansız dönerek Play- Off'un 8 puan gerisine düştü. Bir türlü seri yakalayamayan Manisa FK'nın, düşme potasıyla ise 5 puanlık farkı bulunuyor. Teknik direktör Turgay Altay, mağlup olmalarına rağmen iyi mücadaleyle teselli bulduklarını söyledi. Altay, "Böyle şampiyonluğa giden bir takıma karşı verdiğimiz mücadeleden memnunum. Ama oyundan memnun değilim. İlk yarı oyunu koparabilirdik. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

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