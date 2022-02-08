Petkim Perkins’i aldı

ING Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma hesapları yapan Aliağa Petkimspor, kadrosunu güçlendirdi. İzmir ekibi, son olarak İtalyan temsilcisi Happy Casa Brindisi'de forma giyen 27 yaşındaki Perkins'i transfer etti. Bu arada sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulmaya çalışan Petkimspor, 1 hafta içinde oynadığı 3 maçı da kaybetti. Ligde 29 Ocak'ta Tofaş'a evinde 91-83 yenildikten sonra 2 Şubat Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş Icrypex'e deplasmanda 94-73 mağlup olan Petkim, önceki gün de yine Türk Telekom deplasmanından 75-70 mağlup ayrıldı. Aliağa temsilcisi, üst üste aldığı yenilgilerle 20 maçta 3 galibiyet, 17 mağlubiyetle son sırada kalıp kurtuluş umutlarını yine azalttı.

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