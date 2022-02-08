Somaspor’a üç oyuncu geldi

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta son 5 maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Somaspor, transferde de hız kesmiyor. Siyah İnciler, Beşiktaş U-19 Takımı'ndan 2003 doğumlu Eray Korkmaz ve İçel İdmanyurdu'ndan 2002 doğumlu Mustafa Kemal Aktaş ile sözleşme imzaladı, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor takımından orta saha oyuncusu Atamer Bilgin'i kadrosuna kattı. 19 yaşındaki sağ bek Eray, Beşiktaş altyapısında bu sezon 2 maça çıktı. Turgutlu altyapısından yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mustafa Kemal, 68 Aksaray Belediyespor ve İçel İdmanyurdu'nda oynadı. Beşiktaş altyapısında yetişen 21 yaşındaki ön libero Atamer, Vanspor FK ve Boluspor'da forma giydi. Öte yandan 21 yaşındaki sağ bek Kadir Karış'la yollar ayrıldı.

DİĞER