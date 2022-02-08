Ziraat Türkiye Kupası’nda şölen devam ediyor!

Turkuvaz Medya'nın yayınladığı Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam edecek. Kupayı müzeye götürmek için savaşan takımlar, son 16 turunda mücadele edecek. Kupa mücadelesi bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Galatasaray'ın bir önceki turda havlu attığı turnuvada diğer 3 büyük takım ise devam edecek. Fenerbahçe bugün, Trabzonspor yarın, son şampiyon Beşiktaş ise perşembe günü sahaya çıkacak. Zorlu kapışmaların A Spor ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada son 16 turu maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PROGRAMI



Bugün:



14.30

Kasımpaşa Gaziantep FK

Fırat Aydınus



17.30

Karagümrük Konyaspor

Ali Şansalan



20.30

Fenerbahçe Kayserispor

Arda Kardeşler



Yarın:



13.30

Bandırmaspor Sivasspor

Volkan Bayarslan



17.30

Hatayspor Antalyaspor

Mert Güzenge



20.30

Denizlispor Trabzonspor

Alper Ulusoy



Perşembe:



17.30

Alanyaspor Adana Demir

Ümit Öztürk



20.30

Beşiktaş Göztepe

Yasin Kol

KURA ÇEKİMİ TURKUVAZ MEDYA'DA



Türkıye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi, 11 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Saat 14.30'da başlayacak kura çekimi Turkuvaz Medya Merke - zi'nde yapılacak ve A Spor'dan yayınlanacak. Çeyrek final 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.