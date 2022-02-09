BAL’da müthiş yarış

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Bölge 2. Grup'ta şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor. İlk devreyi Aliağa FK, İzmirspor ve Çiğli Belediyespor 21 puanla ve averajla arka arkaya tamamlamıştı. İzmir'in üç temsilcisi şampiyonluk yolunda sezonun ikinci yarısına da galibiyetlerle başladı. Lider Aliağa FK, Uşak deplasmanında Sivaslı Belediyespor'u 5-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılar, 20 ve 61. dakikalarda Murat Arslan, 40. dakikada Furkan Yıldırım, 60. dakikada Eren Erbay (kendi kalesine) ve 88. dakikada Bilal Hallaçlar'ın golleriyla şov yaptı, Üçüncü Lig iddiasını sürdürdü.

LEVENT ERİŞ ZAFERLE BAŞLADI

İzmirspor, Torbalıspor engelini 3-1'lik skorla aştı. Teknik direktör Levent Eriş'i takımın başına geçiren Şimşek, Eriş yönetiminde çıktığı ilk maçında sahasında galibiyete uzandı, gözünü şampiyonluğa dikti. Lacivert-beyazlılar, Abdulkadir Kaplan (2) ve Tahir Türker'in golleriyle 3 puana uzandı. Çiğli Belediyespor ise, Salihli Belediyespor karşısında hata yapmadı, son dakikalarda da olsa 2-1 kazanıp yarışı sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, Kerim Aydın ve Çağrı Buğra'nın golleriyle güldü. Üç takımdan sadece biri Play-Off'a yükselecek. ■ BERKE ÖZBAY

ALİAĞA FK RAKİP FİLELERİ BOMBALIYOR

ALİAĞA FK, bu sezon oynadığı 9 maçta attığı 34 golle grupta en golcü takım olarak dikkat çekiyor. Sarı-siyahlılar, bu süreçte kalesinde de sadece 2 golle en az gol yiyen takım konumunda. Aliağa FK'da İlker Ataseven rüzgarı esiyor. 6 golle takımın en golcüsü konumunda bulunan orta saha oyuncusu, 5 golü bulunan Furkan Yıldırım'la başarıda pay sahibi oldular.

KADER HAFTASI

Lider Aliağa FK ile takipçisi İzmirspor bu hafta rakip olacak. 13 Şubat Pazar günü oynanacak mücadele şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor