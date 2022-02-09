Horoz’un konuğu Trabzon. Kritik maç a spor’da

Spor Toto 1. Lig'de kurtuluş mücadelesi veren Altaş Denizlispor, bugün Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Süper Lig lideri Trabzonspor'u ağırlıyor. Denizli Atatürk Stadı'nda Alper Ulusoy'un yöneteceği müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Yeşil-siyahlı ekipte kritik karşılaşma öncesi önemli eksikler var. Horoz'da Ömer Şişmanoğlu, Darri, Aissati, Oğuz Yılmaz ve Hakan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Teknik direktör Mesut Bakkal'ın Süper Lig liderinin karşısına ligi de düşünerek genç ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor. Denizlispor, kupada Şile Yıldızspor, Ağrı 1970 Spor ve Galatasaray'ı elemişti. Trabzonspor ise Beypiliç Boluspor'u yenerek son 16 Turu'na kalmayı başarmıştı.

DENİZLİ'DE SAKATLIK KABUSU BİTMİYOR

Denizlispor'da sakatlıkların ardı arkası kesilmezken Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem serzenişte bulundu. Sakatlıkların takımın belini büktüğünü ve bir daha yaşanmaması adına 4 kurban bile kestiklerini belirten Futbol Şube Sorumlusu Necip İrdem, yine de sakatlıklarının önüne geçemediklerini söyledi. İrdem, "Ligde her hafta final maçlarına çıkacağız. Bu nedenle kupayı ikinci plana atıp, lige öncelik vermek zorundayız. Galatasaray maçına da genç bir kadro ile çıkmış ve mucizeyi gerçekleştirmiştik. Yine bir mucize niye olmasın" dedi.

TRABZONSPOR'DA NWAKAEME SEVİNCİ

Ara transferde 9 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, taraftarına bir müjde daha vermeye hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, uzun süredir temas halinde olduğu Anthony Nwakaeme'nin kontratını uzatıyor. Fırtına'da 4. senesini geçiren ve sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Nijeryalı yıldız, istediği 3 milyon Euro'luk maaş talebinde geri adım attı. Yönetim tavan ücrete çıkarken bonuslarla beraber yıllık rakamın 2.5 milyon Euro seviyesine geldiği öğrenildi. Nijeryalı yıldız ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılması bekleniyor.