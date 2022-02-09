TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yapılması planlanan yeni yayın ihalesi ile ilgili konuştu. Özdemir, "İlgi iyi. İnşallah iyi bir teklif gelecek. Sonuçta kazanan önümüzdeki yıl başlamak üzere 3 yıl veya 5 yıl yayıncı olacak. Türk futbolunun en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi yayın gelirleridir. Özellikle Anadolu kulüplerinin yüzde 80 geliri yayın gelirlerinden. İnşallah iyi bir ihale olacak. Teklifleri bekliyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan şu ana dek Süper Lig Yayın İhalesi için 'Şartname' alan üç kurum ortaya çıktı. Bunların beIN Sports, Saran Holding, Turkuvaz Medya olduğu ortaya çıktı. Bu arada dün TFF ile Aras Kargo arasında yeni bir sponsorluk anlaşması yapıldı. Anlaşmaya göre Aras Kargo, iki yıl süreyle Erkek Milli Futbol Takımları resmi sponsoru, eMilli Futbol Takımı'nın ise ana sponsoru oldu.

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