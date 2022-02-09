Manisa FK yara saracak

SPOR Toto 1. Lig'de 13 Şubat Pazar günü Menemenspor'u konuk edecek Manisa Futbol Kulübü, Ege derbisini kazanarak Play-Off yolunda umutlarını yeşertmek istiyor. Erzurumspor BŞB maçından gerekli dersleri çıkartacaklarını belirten teknik direktör Turgay Altay, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Sınırdan uzak değiliz. Ligin en kaliteli takımlarından birisiyiz. Bu maçtan dersler çıkartarak ilerlemeye devam edeceğiz, kayıpları telafi edeceğiz. Menemen maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Siyah-beyazlılar, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Menemenspor maçının ardından üst üste zirve yarışındaki rakipleri Bandırmaspor'la deplasmanda, Ümraniyespor ve Eyüpspor'la sahasında kritik üç maç oynayacak. ■ BERKE ÖZBAY

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