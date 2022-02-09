Nazilli’de şok

2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor'da şok bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlılarda santrafor Muhammed Ali Aydın, yönetimle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

EL SIKIŞIP AYRILDI

Siyah İnciler'de, hafta sonunda oynanan Zonguldak Kömür maçında forma şansı bulamayan ve müsabakanın ardından sitem dolu paylaşımlarda bulunan Muhammed Ali Aydın ipleri kopardı. Yönetime ayrılmak istediğini ileten tecrübeli golcünün talebi olumlu karşılandı. Ömer Uzun ve Diyar Kaba transferlerini bitiren Naz- Naz, 29 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti. Birçok takımın peşinde olduğu Muhammed Ali Aydın, 3. Lig temsilcisi 68 Aksaray Belediyespor ile anlaşma sağladı. Geçtiğimiz sezon başında Pazarspor'dan transfer edilen taraftarın sevgilisi Muhammed Ali attığı 10 golle Siyah İnciler'in 3. Lig şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu. Tecrübeli oyuncu, bu sezon kupada 1, ligde 17 toplam 18 maça çıktı 2 gol attı.

DİYAR KABA TAMAM

Nazilli Belediyespor, Beypiliç Boluspor'dan Diyar Kaba'yı kadrosuna resmen dahil etti. Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzalayan 19 yaşındaki futbolcu, "Kulübümüzün hedeflerini çok iyi biliyorum. Bu amaç doğrultusunda en iyisini yaparak takımıma katkı sağlayacağım" dedi. Sezonun ilk yarısında Boluspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve Spor Toto 1. Lig'de 4 maçta forma giyen Diyar toplamda 2 gol kaydetti

İHSAN KARATAŞ