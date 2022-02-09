Tarih yazan Furkan’a görkemli karşılama

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları'nda kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu olan Furkan, final B serisini 1.36.052'lik dereceyle ikinci bitirdi. Furkan Akar, bu sonuçla olimpiyatları yedinci sırada tamamlarken A serisindeki sonuçların ardından altıncı sıraya yükselerek tarihte ilk kez Türkiye'nin katıldığı sürat pateni branşında olimpiyat 6.'sı oldu.

Bugün Çin'den İstanbul aktarmalı Erzurum'a gelen Akar, burada sevenleri ve milli takımdan arkadaşları tarafından coşkularla karşılandı. Omuzlarda taşınan Akar'ı davul zurna eşliğinde karşılayan sevenleri alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde Furkan'a unutulmayacağı bir karşılama töreni yaşattı.



"TARİH YAZIP MEMLEKETİME GERİ DÖNDÜM"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli sporcu Akar, ilk kez katıldıkları bir branşta zoru başardığını ifade ederek, "Pekin'den güzel bir sonuçla döndük. Türkiye tarihinde bir ilki başardık. Mutlu ve gururluyum. Herkese çok teşekkür ederim. Tüm Türkiye destekleri ve dualarıyla beni çok mutlu etti. Tarih yazıp memleketime geri döndüm. Sürat pateninde sonuna kadar ne olacağı belli olmuyor. Sporcular önümde düştü. 2026'da madalya için koşacağız. Hobi olarak başlamıştım. Bu işte ciddi olacağımı fark ettim" dedi.

Baba Yavuz Akar oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum ve çok gururluyum. Destekleyen herkese teşekkür ederim. Bu bir ilk değil ve son olmayacak. Furkan başardı ve nice Furkan'lar arkasından gelecek. Bu gururu yaşattığı için oğluma teşekkür ederim. Durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.

Anne Birgül Akar ise, "Oğlumla gurur duyuyorum. 'Başaracağım' dedi ve başardı. Onu çok seviyorum. 2026'da madalya için yarışacak" açıklamalarında bulundu.