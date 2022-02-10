PINAR KSK’ye yol göründü

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet alarak çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, dört haftalık süreçte hem ligde hem de kupada zorlu maçlara çıkacak. İzmir ekibi, bu süreçte oynayacağı toplam 5 karşılaşmanın 4'ünü dış sahada oynayacak. Kaf-Kaf, ligde cumartesi günü önce dış sahada Semt77 Yalovaspor'la mücadele edecek. Ardından sahasında Merkezefendi Basketbol'u ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılar, sonraki iki haftada da Beşiktaş Icrypex ve HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin konuğu olacak.

ZOR MAÇLAR BEKLİYOR

Türkiye Kupası'nda ise çeyrek final karşılaşmasında 16 Şubat Çarşamba günü güçlü rakibi Anadolu Efes'e karşı İstanbul'da galibiyet kovalayacak olan Karşıyaka, bu maçtan galibiyetle ayrılması durumunda 18-20 Şubat tarihlerinde 4'lü final mücadelelerinin yapılacağı Bursa'da ter dökecek. Ligin bitimine az bir süre kala İzmir temsilcisinin lig ve kupada alacağı sonuçlar kaderini belirleyecek. Pınar Karşıyaka bu sezon dış sahada oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 yenilgi aldı. ■ BERKE ÖZBAY