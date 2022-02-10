Şimdi moda kiralık!

Spor Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi 8 Şubat gece yarısı itibarıyla sona ererken, takımlar kiralık oyunculara ağırlık verdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun daha önce aldığı karara göre, 12 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi gece yarısı itibarıyla tamamlandı. Süper Lig'de birçok kulüp kadrolarını güçlendirirken, Altay ve Sivasspor ara transfer döneminin en sessiz takımları oldu. Pandemi nedeniyle takımlarda yaşanan ekonomik sıkıntılar, transfer döneminin durgun geçmesine neden olurken, kulüpler kiralık ve bonservis sorunu olmayan oyunculara yöneldi.

FERNANDES KONUŞULDU

Ara transfer döneminin en fazla ses getiren isimlerinden olan Gedson Fernandes, ateş hattındaki Çaykur Rizespor'a kiralandı. Beşiktaş 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 4 yıllık anlaşmaya vardığı 23 yaşındaki futbolcu için Portekiz temsilcisi Benfica'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray kaleci İnaki Pena ve Erick Pulgar'ı kiralarken, İzmir ekibi Göztepe ise Aytaç ile Moupandje'yi sezon sonuna kadar kiralayarak kadrosunu güçlendirdi

İŞTE KİRALIK LİSTESİ

SPOR Toto Süper Lig ekipleri ara transfer döneminde kiralama formülünü kullandı. İşte o isimler şu şekilde: Adana Demirspor: Damjan Djokovic, Alanyaspor: Erencan Yardımcı, Antalyaspor: Alassane Ndao, Başakşehir: Salih Uçan, Trezeguet ve Pizzi, Çaykur Rizespor: Gedson Fernandes ve Ponck, Galatasaray: Inaki Pena ve Erick Pulgar, Giresunspor: Muhammed Gümüşkaya ve Chiquinho, Göztepe: Aytaç Kara ve Moupandje, Hatayspor: Kahraba, Emre Kaplan ve Benzia, Karagümrük: Biraschi, Abdoulaye Toure ve Bistrovic, Kasımpaşa: Muleka ve Mabil, Kayserispor: Mert Çetin, Konyaspor: Alberk Koç, Trabzonspor: Pushacz, Yeni Malatyaspor: Azubuike.