Heyecan tam gaz

A Spor'dan yayımlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken dün de çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi töreninde Trabzonspor, F.Antalyaspor ile eşleşirken, Beşiktaş ile de Y.Kayseri eşleşti. Kurada diğer eşleşmeler ise A.Alanya-Gaziantep FK ve D.G.Sivasspor-V.Fatih Karagümrük şeklinde oldu. Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final maçları sonucunda tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı finalde mücadele edecek. Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta yapılacak. Yarı final ilk maçlar 19, 20 veya 21 Nisan'da, ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

ERKEN FİNAL GERÇEKLEŞEBİLİR

KUPADA Trabzonspor ile Beşiktaş çeyrek finalde rakiplerini eledikleri takdirde yarı finalde eşleşecekler. Aytemiz Alanyaspor- Gaziantep FK maçının galibi ise Demir Grup Sivas-Fatih Karagümrük karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

"ÇOK GÜZEL MAÇLAR OLDU"

TURKUVAZ Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi töreninde konuşan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "132 takımla başladığımız bu macerada 8 takıma kadar geldik. Çok güzel, heyecanlı ve sürprizli maçlar oldu. Maçların yüzde 40'ı uzatmaya gitti. Türkiye Kupası her zaman topluma büyük heyecan vermiştir, bundan sonra da vereceğine inanıyorum." dedi.

İşte eşleşmeler

Trabzonspor-Antalyaspor

Beşiktaş-Kayserispor

Alanyaspor-Gaziantep FK

Sivasspor-Karagümrük