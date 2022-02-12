İzmir’in günü olsun

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde bugün İzmirliler kritik maçlara çıkacak. 5'te 5 yaptıktan sonra Arkasspor ve Fenerbahçe HDI Sigorta'ya (D) mağlup olan Altekma evinde namağlup lider Halkbank'la kozlarını paylaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Geçen hafta evinde Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yenerek üst üste 6'ncı galibiyetini alan 4'üncü sıradaki Arkas Spor ise deplasmanda zirve takipçisi Ziraat Bankkart'la karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak 19'uncu hafta mücadelesi saat 16.30'da başlayacak. İlk yarıda evinde rakibine 3-1 mağlup olan mavi-beyazlılar kazanan taraf olmayı hedefliyor. Bu arada haftanın maçında Galatasaray HDI Sigorta ile F.Bahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Salonu'nda oynanacak maç ise 14.00'te başlayacak.