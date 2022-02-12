Jr. Ronaldo da MANU’ya imza attı

Dünyanın en büyük yıldızlarından biri olarak sayılan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. Manchester United altyapısına transfer oldu. Cristiano Ronaldo'ya benzerliğiyle dikkat çeken 10 yaşındaki oğlu Ronaldo Jr., daha önce de babasının formasını giydiği Juventus'un altyapısında oynamıştı. Cristiano Ronaldo futbol konusunda oğlunun yetenekli olduğunu düşündüğünü söyleyerek, "Potansiyeli var, hızlı ve iyi top sürüyor. Bu iş zor ve çok fazla adanmışlık gerektirir. Baskı yapmayacağım ama eğer bana onun bir futbolcu olmasını isteyip istemediğimi sorarsanız elbette isterim. İster futbolcu, ister doktor olsun onun için en iyisini istiyorum" dedi.