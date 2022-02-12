Kemer-Antalya etabı Rajovic’in

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Tour Of Antalya 2022'nin 2'nci etabı olan 183.3 kilometrelik Kemer-Antalya etabını Corratec takımından Dusan Rajovic 4.35.10'luk derecesi ile kazandı. Saat 11.00'de Kemer Saat Kulesi'nden Kemer Kaymakamı Yücel Gemici'nin damalı bayrağı sallamasıyla 152 sporcu zorlu etaba başladı. En iyi tırmanışçı prim kapısını ilk olarak Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek geçti. 76.6'ncı kilometre geçilirken 2. prim kapısı da geride bırakıldı.

HELİKOPTER PANİĞİ YAŞANDI

Wiv Sungod Takımı'ndan Jacob Scott çizgiyi ilk geçen oldu. 89'uncu kilometre geçilirken etabın 2'nci tırmanış primini Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek aldı. Corratec takımından Dusan Rajovic, 4.35.10 ile etabın 1'inciliğini kazandı. Rajovic, aynı zamanda Genel Ferdi Klasman'ın da 1'incisi oldu. Tour Of Antalya 2022'de yarın 3. etap olan 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabı koşulacak. Öte yandan uluslarası bisiklet turunu takip eden ve canlı yayın yapılan helikopterin motor kısmında arıza olunca pilot, Konyaaltı Sahili'ne acil iniş yaptı.