Manisa’da başkan Atlı’dan taraftara çağrı

Türk futbolunun en önemli takımlarından biri olan ve yetiştirdiği futbolcularla her zaman gündeme gelen ve bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Manisaspor ikinci devrenin ilk maçını kendi evinde yarın Ertuğrul Dilek Tesislerinde Sivaslı Belediyespor ile oynayacak. Manisaspor Başkanı Ümit Atlı taraftarlara çağrıda bulunarak sahadaki genç futbolcuları yalnız bırakmamalarını istedi. Atlı, "Her türlü zorluğa rağmen ligin ilk yarısını 8 puanla tamamladık. Bu maçta her zamankinden daha fazla taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var. Devre arası transferlerimiz, yıldızlarımız yok ama yürekli on bir savaşçımız var. Büyük Manisaspor taraftarı yine maça gelin ve gerçek sevdanın sembolü marşlarınızı söyleyin" dedi.