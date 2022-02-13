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Haberler Spor Bergama Belediye ateşle oynuyor

Bergama Belediye ateşle oynuyor

Son iki maçında galibiyetle tanışamayan İzmir temsilcisi Arnavutköy Bld’ye de yenildi

13.2.2022

Bergama Belediye ateşle oynuyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Bergama Belediyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. 10. dakikada Bergama savunmasından seken topu önünde bulan Mert Caymaz, ilk atakta takımını öne geçirdi: 0-1.

İZMİR EKİBİ İSTEDİĞİNİ YAPAMADI
21'de Burak'ın ceza sahası dışından soldan şutunu kaleci güçlükle çeldi. 35'te Tolga'nın sağdan ortasında ceza sahasında kendini boşa çıkaran Sefa kaleci Eren'i mağlup etti: 0-2. 53'te Tevfik'in kullandığı kornerde Burak'ın kafayla dokunduğu topu Polat tamamladı: 1-2. 78'de Samet'in kullandığı kornerde topa gelişine vuran Fuat'ın şutunu kaleci Eren çok iyi çıkardı. Bergama Belediye sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı, üzüntü yaşadı.

■ BERKE ÖZBAY