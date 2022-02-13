Bergama Belediye ateşle oynuyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Bergama Belediyespor, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'a 2-1 yenilerek, galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. 10. dakikada Bergama savunmasından seken topu önünde bulan Mert Caymaz, ilk atakta takımını öne geçirdi: 0-1.

İZMİR EKİBİ İSTEDİĞİNİ YAPAMADI

21'de Burak'ın ceza sahası dışından soldan şutunu kaleci güçlükle çeldi. 35'te Tolga'nın sağdan ortasında ceza sahasında kendini boşa çıkaran Sefa kaleci Eren'i mağlup etti: 0-2. 53'te Tevfik'in kullandığı kornerde Burak'ın kafayla dokunduğu topu Polat tamamladı: 1-2. 78'de Samet'in kullandığı kornerde topa gelişine vuran Fuat'ın şutunu kaleci Eren çok iyi çıkardı. Bergama Belediye sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı, üzüntü yaşadı.

■ BERKE ÖZBAY