Bisiklette Hidsgaul rüzgarı

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından Tour Of Antalya 2022'nin 3. etabı olan 110.6 kilometrelik Aspendos-Termessos etabını Uno-X takımından Jacob Hidsgaul Madsen 2.43.34'lük derecesi ile kazandı. Etabın ilk Prim Kapısı'nı Spor Toto takımından Edgar Nieto Nohales 1. geçti. 72.7. kilometredeki Tırmanış Prim Kapısını Edgar Nieto Nohales 1. geçti. Etabın 88.3. kilometresinde Sprint Prim Kapısı geçildi. Kaçış grubuna sonradan katılan Saris Rouvy Sauerland takımından Jan Knolle çizgiyi 1. geçti. Finişe 9 kilometre kala, tam tırmanmanın başladığı anda Peloton'un hızı saatte 27 kilometreye ulaştı. Tırmanma etabının son metrelerine kadar grup çok kalabalıktı. 2 kilometre kala gruplar yavaş yavaş parçalandı. Son 500 metrede ataklar peşi sıra geldi.

TURNUVA BUGÜNKÜ ETAPLA SONA ERDİ

UNO-X takımından Jacob Hindsgaul Madsen yaptığı atakla etabı kazandı ve aynı zamanda son tırmanış priminin de sahibi oldu. 3 gündür devam eden Tour of Antalya, bugün koşulacak 162.1 kilometrelik Antalya- Antalya etabı ile sona erecek ve 2022'nin şampiyonu da belirlenmiş olacak.