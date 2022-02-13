Menemen Manisa FK virajında

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Adanaspor'u 2-1 yenerek rahat bir nefes alan Menemenspor, deplasmanda Manisa Futbol Kulübü'nün konuğu olacak. Mümin Özkasap Stadı'nda Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği müsabamüsabaka saat 13.30'da başlayacak. Maç TRT Avaz ve beIN Sports Max 2 kanallarından ekrana gelecek. Maçın bilet fiyatları birinci kategori 10, ikinci kategori 8 TL olarak satışa çıktı.

ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Manisa FK'yı yenerek çıkışlarını sürdürmek istediğini söyledi. Laleci, "Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok kritik bir maça çıkacağız" dedi. Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise Menemenspor'u yenip yeniden çıkışa geçeceklerini söyledi. Sezonun ilk yarısındaki maçta İzmir ekibi Manisa'yı 2-0'lık skorla yendi.