Yattara sahnede

Uğur Okulları Denizli Süper Amatör Ligi'nde Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, 6 yıl sonra bugün maça çıkacak. Yeşil-beyazlı taraftarların günlerdir merakla beklediği Yıldızspor ile oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak ve Yattara 61 numaralı formayı giyecek. Yattara gelmeden 2 hafta öncesinden 61 numaralı formaları Çivril'deki mağazalarda 200 liradan satışa çıkmıştı. Yeşil Çivril Belediyespor antrenörü Mustafa Karakaya, bugünkü maçta son 20-25 dakika kala Yattara'yı oyuna alacağını söyledi. En son Belçika'nın amatör takımlarından UR La Louvigravere forma giyen 3 Haziran 1980 doğumlu Yattara, kariyerinde 325 maça çıkmış ve 51 gol kaydetmişti. Çivril İlçe Stadı'ndaki Süleyman Çetiz, Yunus Çimendağ, Vahdet Demir hakem üçlüsü görev alacak.