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Haberler Spor Yattara sahnede

Yattara sahnede

Çivril Belediyespor ile anlaşan oyuncu ilk resmi maçına çıkıyor.

13.2.2022

Yattara sahnede

Uğur Okulları Denizli Süper Amatör Ligi'nde Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Trabzonspor'un efsane futbolcularından İbrahim Yattara, 6 yıl sonra bugün maça çıkacak. Yeşil-beyazlı taraftarların günlerdir merakla beklediği Yıldızspor ile oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak ve Yattara 61 numaralı formayı giyecek. Yattara gelmeden 2 hafta öncesinden 61 numaralı formaları Çivril'deki mağazalarda 200 liradan satışa çıkmıştı. Yeşil Çivril Belediyespor antrenörü Mustafa Karakaya, bugünkü maçta son 20-25 dakika kala Yattara'yı oyuna alacağını söyledi. En son Belçika'nın amatör takımlarından UR La Louvigravere forma giyen 3 Haziran 1980 doğumlu Yattara, kariyerinde 325 maça çıkmış ve 51 gol kaydetmişti. Çivril İlçe Stadı'ndaki Süleyman Çetiz, Yunus Çimendağ, Vahdet Demir hakem üçlüsü görev alacak.