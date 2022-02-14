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Haberler Spor Balıkesirspor’da üzüntü yasanıyor

Balıkesirspor’da üzüntü yasanıyor

14.2.2022

Balıkesirspor’da üzüntü yasanıyor

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Tuzlaspor'u yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Balıkesirspor, sahasında Kocaelispor karşısında önce sevindi sonra üzüldü. Kurtuluş yolunda çok kritik maçlara çıkan Bal-Kes, Körfez ekibi karşısında Foxi'nin golüyle devreyi 1-0 üstün tamamladı ve taraftarlarını umutlandırdı. Bal-Kes, maçın ikinci yarısında 56 ile 73. dakikalar arasında iki gol yiyerek adeta dağıldı. Benhur ve Gueye'nin gollerine engel olamayan kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında Oğuzhan'la bir penaltı atışından yararlanamayıp puansız ayrıldı ve büyük üzüntü yaşadı. Balıkesirspor, Denizli ve Bursa'nın berabere, Altınordu'nun mağlup olduğu haftada büyük avantaj kaçırdı.