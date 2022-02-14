Balıkesirspor’da üzüntü yasanıyor

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta Tuzlaspor'u yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Balıkesirspor, sahasında Kocaelispor karşısında önce sevindi sonra üzüldü. Kurtuluş yolunda çok kritik maçlara çıkan Bal-Kes, Körfez ekibi karşısında Foxi'nin golüyle devreyi 1-0 üstün tamamladı ve taraftarlarını umutlandırdı. Bal-Kes, maçın ikinci yarısında 56 ile 73. dakikalar arasında iki gol yiyerek adeta dağıldı. Benhur ve Gueye'nin gollerine engel olamayan kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında Oğuzhan'la bir penaltı atışından yararlanamayıp puansız ayrıldı ve büyük üzüntü yaşadı. Balıkesirspor, Denizli ve Bursa'nın berabere, Altınordu'nun mağlup olduğu haftada büyük avantaj kaçırdı.