Eren için anlamlı destek

Amasya'da tren kazasında sağ ayağını kaybeden genç futbolcu Eren Bulut'un takım arkadaşları ve rakipleri, çıktıkları ilk maçta bir dakikalığına tek ayak üstünde durup genç oyuncunun durumuna dikkat çektiler. Müsabakanın 5. dakikasında her iki takım oyuncuları, bir dakika boyunca sağ ayaklarını kaldırıp tek ayaklarının üstünde durarak Eren'e olan sevgilerini gösterdiler. Bu maç için aylar öncesinden antrenmanlar yapmasına rağmen 14 Ocak'ta kaza geçiren Bulut, "Benim için oynadılar. Çok sevdiğim arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. 3-0 galip geldikleri karşılaşmada attıkları golleri Eren'e hediye eden Hamdi Mert, Mehmet Akif Öz ve Arda Cırıkçı şampiyonluk hedeflediklerini söylediler. Ampute Futbol Milli Takımı'na girmeyi hedefleyen Eren Bulut'un 5 numaralı forması emekliye ayrıldı.