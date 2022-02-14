Gol düellosunda gülen taraf olmadı

SPOR Toto 1. Lig'de Ümraniyespor ile Erzurumspor arasında oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da puanları paylaştı: 3-3. 4'te Bammou'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 31'de Mrsic'in kafa vuruşunda Mustafa Yumlu topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 36'da Camara'nın ortasında Onur Ayık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 52'de kaleci Burak Öğür'den dönen topu Eren Tozlu kafayla tamamladı: 2-2. 54'te Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 2-3. 73'te Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Bammou'nun topu kontrol edip, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3. Maç 3-3 bitti.