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Haberler Spor Gol düellosunda gülen taraf olmadı

Gol düellosunda gülen taraf olmadı

Zirve mücadelesi veren Ümraniye ile Erzurumspor berabere kaldı

14.2.2022

Gol düellosunda gülen taraf olmadı

SPOR Toto 1. Lig'de Ümraniyespor ile Erzurumspor arasında oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen karşılaşmada iki takım da puanları paylaştı: 3-3. 4'te Bammou'nun ters vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 31'de Mrsic'in kafa vuruşunda Mustafa Yumlu topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1. 36'da Camara'nın ortasında Onur Ayık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1. 52'de kaleci Burak Öğür'den dönen topu Eren Tozlu kafayla tamamladı: 2-2. 54'te Mustafa Yumlu, kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı: 2-3. 73'te Yusuf'un ortasında ceza sahası içinde Bammou'nun topu kontrol edip, dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3. Maç 3-3 bitti.