Ne yaptın Petkimspor?

Türkiye ING Basketbol Süper Ligi'nde son sırada yer alan Aliağa Petkimspor, dün de evinde Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü: 72-74. Üst üste 5. yenilgisini alan İzmir ekibi maça iyi başlamasına üstünlüğünü koruyamamanın üzüntüsünü yaşadı. Aliağa Petkimspor ilk çeyreği 10 sayı farkla 22-12 galip tamamladı. Başa baş geçen ikinci periyotta da rakibine üstünlük kuran İzmir temsilcisi soyunma odasına 36-35 önde girdi.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KAPTIRDI

Fakat 2. yarıda Büyükçekmece Basketbol üçüncü periyotta toparlandı ve Aliağa Petkimspor karşısında son çeyreğe 54-53 üstün tamamladı. Son çeyrek hayli çekişmeli geçti ancak rakibine fırsat vermeyen Büyükçekmece Basketbol salondan galip ayrılırken Aliağa kümede kalma yolundaki rakibine yenilerek ağır darbe aldı. Ev sahibi takımda Ramirez 29 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken konuk takımdan Crawford ise 24 sayı kaydetti.