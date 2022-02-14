Şampiyon Hindsgaul

Tour of Antalya'nın son etabında Genel Ferdi Klasman liderliğini koruyan Uno-X takımından Jacob Hindsgaul şampiyon oldu. Tour of Antalya'nın 2022 şampiyonu olan Uno-X takımının sporcusu Jacop Hidsgaul'a Akra Hotels sponsorluğundaki Magenta formasını ve ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. İklim Değişikliği Farkındalığı mayosunu Wiv Sungod takımının sporcusu Jacob Scott, Dağların Kralı Mayosunu Felbermayr Simplon Wels takımından Daniel Turek, En İyi Sprinter sporcusu olan Sarı mayoyu Alpecin-Fenix takımından Jakub Marek Mareczko kazandı. Kasapoğlu, "İklim Değişikliği Farkındalık Sürüşü" temalı turun son etabına katılarak, bisiklet kullandı. Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de yeni temalarla bu anlamlı organizasyon, hem hassasiyetini ortaya koymaya hem de yeni başarılara doğru yürümeye devam edecek" dedi.