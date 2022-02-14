Tüm kupaları alan 5. kulüp Chelsea

Chelsea, en üst seviyede tüm kupaları kazanan 5 kulüpten biri oldu. Önceki gün uzatmalara giden maçta Palmeiras'ı 2-1 mağlup eden Chelsea, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Chelsea bu zaferiyle birlikte en üst seviyede tüm kupaları kazanan 5 takımdan biri oldu. Chelsea Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi, FA Cup, Lig Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa ve Community Shield'in yanına bir de Kulüpler Dünya Kupası ekleyerek seriyi tamamladı. İngiliz devi seçkin 5 kulüp arasına girdi. Bunu başaran diğer kulüpler ise şöyle; Bayern Münih, Juventus, Manchester United ve Ajax.