  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Tüm kupaları alan 5. kulüp Chelsea

Tüm kupaları alan 5. kulüp Chelsea

14.2.2022

Tüm kupaları alan 5. kulüp Chelsea

Chelsea, en üst seviyede tüm kupaları kazanan 5 kulüpten biri oldu. Önceki gün uzatmalara giden maçta Palmeiras'ı 2-1 mağlup eden Chelsea, tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı. Chelsea bu zaferiyle birlikte en üst seviyede tüm kupaları kazanan 5 takımdan biri oldu. Chelsea Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, Avrupa Ligi, FA Cup, Lig Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Süper Kupa ve Community Shield'in yanına bir de Kulüpler Dünya Kupası ekleyerek seriyi tamamladı. İngiliz devi seçkin 5 kulüp arasına girdi. Bunu başaran diğer kulüpler ise şöyle; Bayern Münih, Juventus, Manchester United ve Ajax.