Yattara şov

Amatör Futbola Destek projesi kapsamında Denizli Süper Amatör Küme A Grubunda lider olan Yeşil Çivril Belediyespor'la anlaşan İbrahima Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu. Yeşil Çivril Belediyespor ile yeşil sahalara dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahim Yattara'nın ilk maçını yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yeşil Çivril Belediyespor mücadeleyi 59. dakikada Halil İbrahim Çakır'ın attığı golle 1-0 kazandı.

TARAFTARI OYUNUYLA MEST ETTİ

Yıldız oyuncu, sempatik tavırlarıyla başta kendi takım arkadaşları olmak üzere herkesin ilgisini üzerine çekti. Yeşil-beyazlı taraftarların isteği üzerine minik bir taraftarla üçlü çektiren Yattara'yı izlemek için gelenler tribünleri doldurdu. 60. dakikada Abdülsamet Soytürk'ün yerine giren Yattara, attığı çalımlarla taraftarları mest etti. Karşılaşma sonrası yine orta sahaya gelen Yattara taraftarların isteği üzerine yine üçlü çektirdi.





"DESTEK İÇİN GELDİM"

41 yaşında yeşil sahalara geri dönen İbrahima Yattara, "Burada olmak enteresan bir şey ama amatörde Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum" dedi. Yattara, "Türk futbolunun gelişmesi için böyle bir şey yapıyorum. Amatör futbolcuların hayatında profesyonel futbolcularla oynaması belki hayalidir. Ondan dolayı ben bu proje için buraya geldim. Destek için geldim. Ben futbolu çok özledim" dedi.

SEBAHATTİN ALP