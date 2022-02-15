Bornova Beyediye KSK doludizgin

TÜRKİYE Basketbol Erkekler Birinci Ligi'nde mücadele eden Bornova Belediyesi Karşıyaka, deplasmanda OGM Ormanspor'u 86-78 mağlup etti. Yeşil-kırmızılılar, Akhisar Bld ve TED Ankara'nın ardından Ormanspor'u da mağlup ederek üçte üç yapmayı başardı. Karşılaşmaya pota altında etkili başlayan Karşıyaka, ilk periyotu 24-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte ise ev sahibinin üstünlüğü vardı. Dış atışlarda etkili olan Ormanspor devreyi 43-40 önde kapattı. Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle geçilirken son bölüme 61-61'lik eşitlikle gidildi. Dördüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü eline geçiren Bornova Belediyesi Karşıyaka parkeden 86-78 galip ayrıldı.

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