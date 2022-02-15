Çivril’de Ibrahim Yattara bereketi

TRANSFERİ ile Türkiye gündemine oturan İbrahim Yattara'nın Denizli Süper Amatör Küme takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor'la yeniden sahaları dönmesinin yankıları sürüyor. Spor kamuoyunu bu transfer konuşurken, kazanan Çivril Belediyespor ile Çivrilli esnaflar oldu. Yattara'yı izlemek için futbolseverler ilçeye akın ederken, özellikle yiyecek içecek işi yapan esnaflar bayram etti. Tanesi 200 liradan Yattara'nın formasını satan mağazalar da satış patlaması yaptı. Bu sayede yeşil beyazlı kulübe hatırı sayılır gelir sağlandı. Yattara'ya bu kadar ilgi gösterileceğini tahmin etmediklerini belirten A Grubu lideri Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Göktaş, "Çok büyük ilgi oldu. Kulüp olarak maddi manevi amacımıza ulaştık.

İLÇEYE ETKİSİ ÇOK BÜYÜK

YATTARA, Çivril'de oynayacağımız maçlara gelmeye devam edecek. Hedefimiz önce Bölgesel Amatör lig, sonra ise 3. Lig. Daha önce futbolculara transfer teklifi götürüyor cevap bile alamıyorduk. Şimdi Yattara ile birlikte oynamak isteyen futbolcular, kendileri bizi arayarak takıma katılmak istediklerini söylüyorlar" dedi. Yeşil Çivril Belediyespor antrenörü Mustafa Karakaya, Yattara sayesinde güzel bir atmosfer yaşadıklarını belirterek, "İçeride oynayacağımız Denizligücü maçında da bizimle birlikte olacak. Tecrübesiyle takıma pozitif anlamda çok şeyler katacağına inanıyorum" dedi. ■ SEBAHATTİN ALP