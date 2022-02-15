Manisa FK fırsatı tepti

Spor Toto 1. Lig'de evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Play- Off yolunda kritik 2 puan bıraktı. Önceki hafta da deplasmanda Erzurumspor BŞB'ye yenilen siyah-beyazlılar, iki haftada 5 puan kaybetti, üst sıralara tırmanma şansını tepti.

ALTAY DERTLİ

Teknik direktör Turgay Altay, çok basit hatalardan dolayı Menemen'i yenemediklerini söyledi. Sahalarında kaybedilen her puanın hedefleri için olumsuzluk oluşturduğunu belirten Altay, "Bence ligin en dominant ekibiyiz ama pozisyonları sonlandırma konusundaki gol sayımızı arttıramayınca

rakipler de bir şekilde oyuna tutunuyor. Futbol hatalar oyunu. Bu durumda da cezayı kestiler. Önümüzde sert bir fikstür var. Bu fikstürde de özellikle iç sahada oynayacağımız maçları kazandıktan sonra tekrar olduğumuz pozisyona göre durum değerlendirmesi yaparız. Futbol hatayı affetmiyor" dedi. Manisa FK, 17 Şubat Perşembe günü Bandırmaspor'un konuğu olacak.

EVİNDE 18 PUAN KAYBETTİ

MANİSA FK, iç sahada 11 maça çıkarken, 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 13 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü, rakiplerine 18 puan hediye etti. Manisa FK, Eyüpspor karşısında 2-1 öne geçti, maçı 3-2 kaybetti, Boluspor karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakaladı, 2-2 berabere kaldı. Manisa ekibi, 3. kez öne geçtiği bir maçta puan kaybetti, Menemen önünde 1-0'ı koruyamadı, 1-1 berabere kaldı ve 2 puan kaybetti.