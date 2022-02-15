Önce sevinç sonra hüzün

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Tuzlaspor'u yenerek kümede kalma yolunda umutlanan Balıkesirspor, sahasında 24. hafta mücadelesinde Kocaelispor karşısında önce sevindi sonra üzüldü. Kurtuluş yolunda çok kritik maçlara çıkan Bal- Kes, Körfez ekibi karşısında Foxi'nin golüyle devreyi 1-0 üstün tamamladı ve taraftarlarını umutlandırdı.

PENALTI KAÇIRDILAR

Balıkesirspor, maçın ikinci yarısında 17 dakikada dağıldı. Benhur ve Gueye'nin gollerine engel olamayan kırmızı-beyazlılar, uzatma dakikalarında Oğuzhan'la bir penaltı atışından yararlanamayıp puansız ayrıldı ve büyük üzüntü yaşadı. Balıkesirspor, Denizlispor ve Bursaspor'un berabere, Altınordu'nun mağlup olduğu haftada büyük avantajı elinin tersiyle itti. Puan farkını 12'ye çekme şansını tepen Bal-Kes, bu sezon iç sahada oynadığı 11. maçta 9. kez sahadan puan kaybıyla ayrıldı. Evinde sadece 2 kez galip gelen Balıkesirspor 1 kez berabere kaldı, 8 kez de sahadan puansız ayrıldı, 26 puan kaybetti. Teknik direktör Giray Bulak, maç sonrası büyük üzüntü yaşadı, "Taktik anlamda oynadığımız oyun, çok pozisyon üretebileceğimiz oyun bizden yanaydı, şans bizden yana değildi" dedi.

'UMUDUMUZU ASLA KAYBETMEYECEGİZ'

BALIKESİRSPOR'UN teknik direktörü Giray Bulak, "İlk yarıyı 1-0 önde kapadık, ikinci yarı rakibimizin oyuncu değişiklikleriyle baskılı oynayacağını biliyorduk. İkinci golü bulabilsek her şey farklı olabilirdi. Oğuzhan bizim şüphesiz evladımız, çok iyi bir çocuğumuz, penaltıyı kaçırmış olabilir. Olsun, hiç sorun değil. Oyuncumu kaybetmektense maçı kaybetmeyi yeğlerim. Farklı bir hikaye yazabilecektik. Yine onun peşinde koşacağız. Yani biz puanımızı on dört yapıp Kocaeli yirmi dörtte tutup buradan bunu çıkartabilirdik, kazanabilirdik, bunlar bize hep yakın maçlar. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

■ BERKE ÖZBAY